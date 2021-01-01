王德傳茶莊，更提供全新概念的門市空間，簡潔時尚的裝潢風格，同時又透露著百年老店的自在，即使不買茶，來隨便看看，交換茶經，聽聽音樂，或試試些好茶，相信都可以帶給你一段美好時光。

我們的茶專家，具備豐富茶葉知識，並擁有敏銳挑剔的口感，每年花大部份時間在臺灣及中國的茶產地旅行，除了尋找最棒的茶葉，同時深入了解當地土壤、氣候、雨水、海拔高度以及茶農製茶過程，精確掌握每一個影響茶口味的細節。

從100多年前王德傳茶莊創立開始，便對所有精挑細選的茶葉，再以炭火烘焙，讓不同的茶葉，表現出各自最佳的風味。王德傳式烘焙法是一種提昇茶性與口感的烘焙方式。從選茶開始，選用最適合的茶菁，製成各種不同種類的茶類，並分別為不同茶類設計不同的烘焙方式，使茶葉的「香氣」和「味道的氛圍」發揮得淋漓盡致，達到氣清、質醇、韻雅、香遠的最佳標準。