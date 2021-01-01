2012年底，王德傳茶莊由長春路轉境到中山北路臺北本店，依舊是中國紅底黑落的蒼勁書法傳達王德傳的中國茶印象，面對下一個風華十年的展開，王德傳茶莊回歸中國文人的問世態度，一切從本質出發，將作學問的態度來經營茶莊，以古書閣概念藏納茶香, 細膩詮釋當代讀書人生活的美好縮影。王德傳將空間讓給茶香，奉茶時間留給客人，任一眼角餘光，都能展顏心緩，靜下心來，品一杯茶的細緻與美好。
2012年底，王德傳茶莊由長春路轉境到中山北路臺北本店，依舊是中國紅底黑落的蒼勁書法傳達王德傳的中國茶印象，面對下一個風華十年的展開，王德傳茶莊回歸中國文人的問世態度，一切從本質出發，將作學問的態度來經營茶莊，以古書閣概念藏納茶香, 細膩詮釋當代讀書人生活的美好縮影。王德傳將空間讓給茶香，奉茶時間留給客人，任一眼角餘光，都能展顏心緩，靜下心來，品一杯茶的細緻與美好。
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上海新天地，上海歷史文化風貌的展示區，中西方文化融合的時尚地標。漫步於新天地，轉角邂逅好茶~王德傳茶莊，一個全新概念的Tea Lounge，路過門外，店內的舒適與靜謐，吸引你的走進，推開大門，撲面的茶香，親切的微笑，柔和的燈光，濃厚的茶文化，跟隨店員，聆聽她們娓娓道出每款茶的來歷、身世與個性，聽聽音樂，聊聊茶，試試好茶，這應該就是美好時光的定義了。
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致力於推廣茶文化，2019年9月，首度以複合式體驗空間於東京日本橋開店。店鋪規劃為三區，零售區展售台灣產區烏龍茶、中式紅茶、中式綠茶、中式茶具等商品；茶館區規劃了「工夫茶區」與「特調茶區」。「工夫茶區」由德傳茶師展演工夫茶席，「特調茶區」含烏龍特調、烏龍調酒、烏龍氣泡茶，高壓鮮粹台灣烏龍茶。期許以多元的茶飲體驗，與茶友相知、相交、相惜，實踐以德傳人本質。
王德傳茶莊的故事從1862年開始，創建人王俺尚於清同治年間由福建晉江渡海來臺，在臺南府城創立了第一家茶莊。百多年的傳承及熱忱，王德傳累積了豐富的經驗，更從中體會到以一個新的方法來詮釋傳統中國茶，使茶葉以新的面貌，面對新一代的茶客。
王德傳茶莊，更提供全新概念的門市空間，簡潔時尚的裝潢風格，同時又透露著百年老店的自在，即使不買茶，來隨便看看，交換茶經，聽聽音樂，或試試些好茶，相信都可以帶給你一段美好時光。
我們的茶專家，具備豐富茶葉知識，並擁有敏銳挑剔的口感，每年花大部份時間在臺灣及中國的茶產地旅行，除了尋找最棒的茶葉，同時深入了解當地土壤、氣候、雨水、海拔高度以及茶農製茶過程，精確掌握每一個影響茶口味的細節。
從100多年前王德傳茶莊創立開始，便對所有精挑細選的茶葉，再以炭火烘焙，讓不同的茶葉，表現出各自最佳的風味。王德傳式烘焙法是一種提昇茶性與口感的烘焙方式。從選茶開始，選用最適合的茶菁，製成各種不同種類的茶類，並分別為不同茶類設計不同的烘焙方式，使茶葉的「香氣」和「味道的氛圍」發揮得淋漓盡致，達到氣清、質醇、韻雅、香遠的最佳標準。
王德傳茶莊第五代傳人王俊欽經常往返海峽兩地，夢想能訂製一只便於攜帶且完美收納茶品與茶具的旅行箱，能夠隨時與人分享好茶，充分展現茶人的自我品味。
在契機下路易威登邀請王德傳茶莊共同創作「茶人旅行箱」由王俊欽先生擔任策畫，從2016至2019年連續四年展演不同主題硬箱，展現中國茶博大精深的風雅意蘊，既傳承也創新，既復古又時尚。
秉持「以德傳人、以茶會友」品牌初心，結合藝文與茶塾，透過聽覺、視覺、嗅覺、味覺等感官體驗，展演當代文人多元豐富的美好生活。
來自各大媒體的鼓勵，見證王德傳經典傳世的精神。